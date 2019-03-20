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برشلونة يستهدف إبرام صفقة هجومية

تاريخ النشر: 20/03/2019 - 23:06

برشلونة يستهدف إبرام صفقة هجومية
المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني يستهدف إبرام صفقة هجومية جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن النادي الكاتالوني رصد 50 مليون يورو، للتعاقد مع لوكا يوفيتش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وجذب المهاجم الصربي الشاب، صاحب الـ21 عامًا، أنظار البارسا بتألقه هذا الموسم، إذ سجل 22 هدفًا وصنع 7 أخرى في 36 مباراة بكافة البطولات، كأحد أبرز ماكينات الأهداف في الملاعب الألمانية.

وأشارت الصحيفة إلى إمكانية رفض فرانكفورت للعرض المنتظر أن يتقدم به برشلونة، لرغبته في الحصول على 70 مليون يورو نظير بيع اللاعب.

ويقضي يوفيتش موسمه الثاني بقميص فرانكفورت، معارًا من بنفيكا البرتغالي، لكن النادي الألماني يملك حق شراء عقد اللاعب قبل نهاية الموسم الحالي.

جدير بالذكر أن برشلونة أرسل أحد كشافيه لمتابعة الدولي الصربي في 15 مباراة مختلفة، من أجل العودة بتقرير وافٍ قبل التحرك لضمه في الميركاتو الصيفي.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#برشلونة
#لوكا يوفيتش
#آينتراخت فرانكفورت

من عرب 48

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