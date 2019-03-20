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ريال مدريد يعثر على بديل فاران بالدوري الإيطالي

تاريخ النشر: 20/03/2019 - 14:17

ريال مدريد يعثر على بديل فاران بالدوري الإيطالي
اللاعب الفرنسي رافاييل فاران (وكالات)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن ريال مدريد عثر على بديل ليعوض الرحيل المحتمل للاعبه الفرنسي، رافاييل فاران، مع نهاية الموسم الحالي.

وبحسب ما كشفت عنه تقارير سابقة، فإن فاران يفكر في الرحيل عن ريال مدريد خلال الصيف المقبل، من أجل البحث عن تحديات جديدة خارج قلعة سانتياغو برنابيو.

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، أن الميرنغي مهتم بالتعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، وينوي إغراء اللاعب بعرض ضخم في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي، لا ينوي التفريط في مدافعه السنغالي، والذي يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية.

وسبق أن أعلن مانشستر يونايتد وتشيلسي، رغبتهما في ضم كوليبالي خلال الموسم الحالي، لكن أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي، كان يغالي في المقابل المادي المطلوب.

وكان كاليدو كوليبالي قد انتقل من جينك البلجيكي إلى صفوف نابولي عام 2014، مقابل 7 ملايين يورو فقط.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#رافاييل فاران
#ريال مدريد
#كاليدو كوليبالي
#نابولي

من عرب 48

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