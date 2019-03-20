هازارد يرد على اهتمام ريال مدريد بضمه

تحدث النجم البلجيكي، إيدين هازارد، عن اهتمام فريق ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكر هازارد خلال تصريحاته لصحيفة "VTM News" البلجيكية "في الوقت الحالي لا يوجد أحد ينتظرني، وأركز مع تشيلسي".

وأضاف "الفترة الحالية ينتظر تشيلسي شهرين مهمين للغاية، وبإمكاننا الفوز بالدوري الأوروبي، وإنهاء الموسم في البريمييرليغ ضمن الأربعة الكبار، والتأهل لدوري الأبطال العام المقبل، وينتظر مشجعونا منا الكثير".

وينتهي عقد هازارد مع تشيلسي في صيف 2020، ورفض تجديد عقده مع البلوز، وصرح في أكثر من مناسبة بأنه يحلم باللعب بقميص الميرنغي.