بديل هازارد في ريال مدريد الصيف المقبل

جهّز المدير الفني لفريق ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، خطة بديلة في تم إفشال فكرة التعاقد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات في الصيف المقبل.

وكشفت الشبكة البريطانية "سكاي سبورتس" أن ريال مدريد عثر على بديل هازارد في الدوري الإنجليزي، وهو لاعب نادي وست هام، البرازيلي فيليبي أندرسون، الذي يتصف بقدرات مميزة، مما تخوله ملائمًا لخطة زيدان مع النادي الملكي.

وتقدم النادي الملكي بعرض إلى تشيلسي مقدار 60 مليون جنيه استرليني مقابل الحصول على خدمات هازارد خلال الأيام الأخيرة، لكن النادي الإنجليزي رفض العرض، وتمسك بنجمه بسبب العقوبة المفروضة عليه بالحرمان من التعاقد لفترتين، مما يصعب عملية تعويض لاعبه.

وأشارت الشبكة، أن النادي الملكي مستعد لدفع ما يقارب 65 مليون جنيه استرليني في حال أراد التعاقد مع أندرسون، لاعب وست هام، الذي أتى لنادي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 33.5 مليون جنيه استرليني، قادمًا من لاتسيو الإيطالي.

وشارك أندرسون فريقه في 31 مباراة في البريميرليج هذا الموسم، أحرز 8 أهداف، وصنع 6 آخرين، لكنه لم يسجل أي هدف منذ بداية العام الجاري، 2019، حتى الآن.