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بعد شهرٍ من الغياب: إيكاردي يشارك في تدريبات فريقه

تاريخ النشر: 21/03/2019 - 17:06

بعد شهرٍ من الغياب: إيكاردي يشارك في تدريبات فريقه
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

عاد المهاجم الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، لتدريبات فريقه انتر ميلان، وفقًا لصحيفة " غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، اليوم الخميس، بعد غيابه عن فريقه منذ شباط/ فبراير الماضي بسبب الخلافات التي نبت بينه وبين إداراة فريقه.

وغاب المهاجم، 26 عاما، عن صفوف الفريق منذ قرابة منتصف شباط/فبراير، بعدما سحبت شارة القيادة منه لصالح زميله حارس المرمى السلوفيني، سمير هاندانوفيتش.

وشكا إيكاردي من تعرضه لإصابة في ركبته، إلا أن النادي أصر على أن الفحوص التي خضع لها لم تظهر إصابة، كما أتى الخلاف في ظل تقارير عن تعثر مفاوضات تجديد عقد المهاجم مع فريقه.

وبعد فترة الابتعاد، أشارت الصحيفة الرياضية الإيطالية إلى أن إيكاردي حضر الخميس لمقر تدريب أبيانو جنتيلي التابع لنادي كرة القدم، حيث يتواجد عدد محدود من زملائه في هذه الفترة نظرا لارتباط الآخرين بالمباريات الدولية لمنتخبات بلادهم.

وأتى غياب إيكاردي في خضم تقارير عن احتمال رحيله عن صفوف الفريق الميلاني، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده الذي من المقرر أن ينتهي عام 2021. وتشير التقارير إلى أن إيكاردي لم يوافق حتى الآن على تجديد العقد الذي تتفاوض بشأنه زوجته ومديرة أعماله، واندا نارا، مع إدارة النادي الإيطالي.

وفي ظل تعثر المفاوضات بين الطرفين، تشير التقارير المحلية إلى أن إيكاردي الذي تقدر قيمته بمئة مليون يورو (113 مليون دولار)، يثير اهتمام أندية مثل ريال مدريد الإسباني وتشلسي الإيطالي.

وتشارك إيكاردي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي "سيري أ"  الموسم الماضي بـ29 هدفا مع مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي، وسجل هذا الموسم 15 هدفا (مختلف المسابقات)، لكنه صام عن التهديف في آخر سبع مباريات في الدوري الإيطالي، حيث يحتل انتر المركز الثالث بفارق 22 نقطة عن يوفنتوس المتصدر وحامل لقب الدوري في المواسم السبعة الأخيرة.

ويخوض إنتر مباراته المقبلة في الدوري ضد لاتسيو في 31 آذار/مارس.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#ايكاردي
#انتر ميلان
#الدوري الايطالي

من عرب 48

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