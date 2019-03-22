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فاران يتخذ قراره النهائي حول مصيره مع الريال

تاريخ النشر: 22/03/2019 - 13:37

فاران يتخذ قراره النهائي حول مصيره مع الريال
الفرنسي فاران برفقة منتخب بلاده (أ ب)
عرب ٤٨

اتخذ لاعب ريال مدريد، رافاييل فاران، قراره النهائي بالرحيل عن صفوف فريقه بعد نهاية الموسم الجاري، وذلك بعدما أبلغ زملاءه في غرف خلع الملابس بقراره.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن "فاران أخبر غرفة خلع الملابس برغبته في الرحيل بنهاية الموسم الحالي".

وكانت الصحف الفرنسية قد أشارت مؤخرًا، إلى رغبة فاران في الرحيل، سعيًا نحو تغيير الأجواء والبحث عن تحديات جديدة.

وأضافت الصحيفة "هذه الأخبار لم تفاجئ اللاعبين، نظرًا لأن فاران بالفعل أخبر بعض زملائه المقربين أنه يفكر في خوض تجربة جديدة".

وتابعت الصحيفة "زيدان هو من جلب فاران إلى ريال مدريد، ويسعى للاعتماد عليه في السنوات المقبلة، لكن إذا كان اللاعب الفرنسي يريد الرحيل، فلا يمكن لزيدان أن يمنعه".

وانضم فاران لصفوف ريال مدريد في موسم 2011-2012، وعانى في البداية من صعوبة المنافسة مع بيبي، قبل أن يدخل التشكيلة الأساسية للملكي، علمًا بأنه يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 500 مليون يورو.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#ريال مدريد
#رافاييل فاران

من عرب 48

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