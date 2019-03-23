تصفيات يورو 2020: بطل أوروبا يفتتح مشواره بالتعادل

استهل بطل أوروبا في النسخة الأخيرة، منتخب البرتغال، مشواره في تصفيات يورو 2020 بالتعادل سلبيًا أمام منتخب أوكرانيا، ضمن أحداث المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020.

وشهدت المباراة عدة فرص تهديفية لكلا المنتخبين، إلا أي منهما لم ينجح في زيارة شباك الآخر طوال مجريات المباراة.

وبهذا التعادل حصد كل من الطرفين نقطة واحدة في بداية مشوارهما بالتصفيات.

مجريات المباراة:

لم تشهد الربع ساعة الأولى من المباراة أي خطورة على كلا المرميين، فيما كان المنتخب البرتغالي هو المستحوذ على أول 15 دقيقة لكن بدون خطورة.

بينما لعب المنتخب الأوكراني على إغلاق المساحات ومحاولة استغلال الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 16، جاءت أولى هجمات المباراة، لصالح البرتغال، بعد ركلة ركنية نُفذت ووصلت إلى المدافع بيبي، الذي سدد كرة بقدمه اليسرى من على حدود المنطقة أبعدها الحارس ببراعة لركنية.

وألغى حكم المباراة هدفا سجله ويليام كارفالو، لاعب وسط البرتغال، بالدقيقة 17، بعد عرضية من الناحية اليمنى حولها كارفالو بالرأس في المرمى، ليقرر الحكم إلغاءه بداعي وجود حالة تسلل.

وحصل كريستيانو رونالدو على كرة طولية من وسط الملعب في الجهة اليسرى، بالدقيقة 23، توغل الدون وسدد بيمناه كرة قوية في الزاوية الضيقة لأندري بياتوف، حارس أوكرانيا، تصدى لها الأخير ببراعة.

وعاد الدون بتصويبة جديدة في الدقيقة 27، بعدما مر من مدافع أوكرانيا وسدد قذيفة أرضية بالقدم اليسرى، حولها بياتوف إلى ركنية.

وكاد حارس أوكرانيا، أن يرتكب خطأ فادحا في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، بعدما وصلته الكرة وحاول استقبالها بطريقة استعراضية، لينجح في إبعادها في اللحظة الأخيرة قبل أن ينجح رونالدو في الوصول إليها.

وفي الدقيقة 50، حصل رونالدو على الكرة داخل منطقة الجزاء، وهيأها بشكل مميز إلى أندريه سيلفا، الذي سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء، ليتصدى لها الحارس الأوكراني.

وواصل بياتوف تألقه، بعدما أنقذ مرماه من هدف محقق في الدقيقة 56، بعد تسديدة قوية من سيلفا من على حدود المنطقة، تصدى لها الحارس ببراعة.

واستمرت سيطرة المنتخب البرتغالي على أحداث الشوط الثاني، فاستحوذ رفاق كريستيانو على اللقاء طولاً وعرضًا، فيما ظل المنتخب الأوكراني متمركزًا أمام منطقة جزائه.

أوكرانيا نجحت في تحجيم قدرات نجوم البرتغال، من خلال التقارب بين اللاعبين، والذي ساهم في تقليل فرص البرتغال في الشوط الثاني مقارنة بالشوط الأول.

وتصدى الحارس بياتوف، لرأسية سددها المهاجم البديل دييغو سوزا، بالدقيقة 81، ليحافظ على نتيجة التعادل لفريقه في المباراة.

وأهدر لاعبو المنتخب الأوكراني، فرصة ذهبية بالدقيقة 85، بعد تصويبة من كونوبليانكا، تصدى لها باتريسيو بطريقة خاطئة لترتد إلى مورايس أمام المرمى، قبل أن ينجح مدافع البرتغال في إبعادها لركنية.

وسدد كارفالو تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 88، مرت بجوار القائم الأيسر لحارس أوكرانيا.