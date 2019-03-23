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زيدان يقنع هازارد بالانضمام إلى ريال مدريد

تاريخ النشر: 23/03/2019 - 09:11

زيدان يقنع هازارد بالانضمام إلى ريال مدريد
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، تمكن من إقناع النجم البلجيكي إيدين هازارد، بالانضمام إلى فريقه والرحيل عن تشيلسي الإنجليزي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "مترو" البريطانية، فإن زيدان عقد محادثات مع هازارد ليقنعه بارتداء القميص الملكي في الموسم المقبل، على أن يصبح اللاعب الأعلى أجرا في قلعة "سانتياغو برنابيو".

وأكدت أن اللاعب وافق على التوقيع مع ريال مدريد على عقد مدته 5 سنوات، مشيرة إلى أن الميرنغي خصص 98.5 مليون إسترليني لإتمام الصفقة.

وأوضحت أن عودة زيدان إلى ريال مدريد ساهمت في إقناع النجم البلجيكي بترك "ستامفورد بريدج"، وخوض مغامرة جديدة مع الفريق الملكي.

ويلعب ريال مدريد على جزئية أن تشيلسي مضطر لبيع هازارد في الصيف المقبل، قبل أن يخسره مجانًا في الموسم التالي بعد أن رفض اللاعب التوقيع على عقد جديد.

وفيما يتعلق بتشيلسي، فإن النادي الإنجليزي يخشى رحيل هازارد، بسبب عقوبة الحرمان من إبرام تعاقدات خلال فترتي الانتقالات المقبلتين، والتي يعاني منها البوز عقب مخالفته للوائح ضم لاعبين قصر.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#ريال مدريد
#زين الدين زيدان
#إيدين هازارد
#تشيلسي

من عرب 48

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