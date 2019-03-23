مانشستر يونايتد يخطط لضم صخرة الكالتشيو

يسعى مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى ترميم دفاعه بصفقة ضخمة قد تصل قيمتها إلى 130 مليون جنيه إسترليني، يضم من خلالها نجم نابولي الإيطالي، كاليدو كوليبالي.

ويعتبر الدولي السنغالي كوليبالي، البالغ من العمر 27 عاما، واحدا من أفضل المدافعين في الكرة الأوروبية حاليا، وأبدت مجموعة من الأندية المعروفة رغبتها في ضم اللاعب.

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية، قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الحالي، أن مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، يسعى لمنح المدافعين الموجودين في الفريق حاليا فرصة جديدة، بدلا من إنفاق مبلغ 80 مليون جنيه إسترليني على مدافع جديد.

ويريد سولسكاير من هذه الخطورة صب تركيز النادي على شراء جناح جديد، ووضع المدرب النرويجي لاعب بوروسيا دورتموند، جادون سانشو، ضمن أولوياته في صفقة تقدر قيمتها بـ70 مليون جنيه إسترليني.

لكن موقع "كالتشو ميركاتو" الإيطالي، أكد أن مسؤولي مانشستر يونايتد ما زالوا يراقبون كوليبالي عن كثب، رغبة في ضم اللاعب الذي انتقل إلى نابولي عام 2016 قادما من جنك البلجيكي مقابل 8.5 ملايين جنيه إسترليني فقط.

ويعتبر مانشستر يونايتد من أكثر المهتمين بخدمات المدافع السنغالي، وأرسل الكشاف جيم لولر لمتابعة مباراة له أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي الشهر الماضي.

وتابع "كالتشو ميركاتو"، أن مانشستر يونايتد يملك أفضلية في ضم كوليبالي رغم اهتمام ريال مدريد وبرشلونة بضم اللاعب أيضا.