ميسي يغادر معسكر منتخب بلاده

اضطر النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لمغادرة معسكر منتخب بلاده عائدا إلى برشلونة، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأرجنتين الودية أمام فنزويلا والتي انتهت بفوز الأخير بالنتيجة 1-3.

وبحسب ما نقلته شبكة "ESPN" فإن ميسي عاد إلى برشلونة، حيث سيحصل اللاعب على راحة لبضعة أيام قبل المشاركة في تدريبات الفريق الكاتالوني استعدادا لمواجهة إسبانيول في ديربي كاتالونيا المقرر له السبت المقبل في الدوري الإسباني.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن ميسي لن يخضع لفحوصات طبية جديدة بشأن الإصابة، التي اشتكى منها مساء أمس، الجمعة، عقب مواجهة فنزويلا.

وأعلن منتخب الأرجنتين، أن ميسي يعاني من إصابة على مستوى العانة، وسيغيب عن مواجهة المغرب الودية الثلاثاء المُقبل في مدينة "طنجة".

ويستضيف البلوغرانا نظيره إسبانيول في ديربي إقليم كاتالونيا، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الليغا.

يُذكر أن برشلونة يعتلي صدارة ترتيب الليغا برصيد 66 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد الوصيف.