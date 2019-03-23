  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ميسي يغادر معسكر منتخب بلاده

تاريخ النشر: 23/03/2019 - 21:52

ميسي يغادر معسكر منتخب بلاده
(أ ب)
عرب ٤٨

اضطر النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لمغادرة معسكر منتخب بلاده عائدا إلى برشلونة، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأرجنتين الودية أمام فنزويلا والتي انتهت بفوز الأخير بالنتيجة 1-3.

وبحسب ما نقلته شبكة "ESPN" فإن ميسي عاد إلى برشلونة، حيث سيحصل اللاعب على راحة لبضعة أيام قبل المشاركة في تدريبات الفريق الكاتالوني استعدادا لمواجهة إسبانيول في ديربي كاتالونيا المقرر له السبت المقبل في الدوري الإسباني.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن ميسي لن يخضع لفحوصات طبية جديدة بشأن الإصابة، التي اشتكى منها مساء أمس، الجمعة، عقب مواجهة فنزويلا.

وأعلن منتخب الأرجنتين، أن ميسي يعاني من إصابة على مستوى العانة، وسيغيب عن مواجهة المغرب الودية الثلاثاء المُقبل في مدينة "طنجة".

ويستضيف البلوغرانا نظيره إسبانيول في ديربي إقليم كاتالونيا، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الليغا.

يُذكر أن برشلونة يعتلي صدارة ترتيب الليغا برصيد 66 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد الوصيف.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#ليونيل ميسي
#برشلونة
#منتخب الأرجنتين

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مانشستر يونايتد يخطط لضم صخرة الكالتشيو
مانشستر يونايتد يخطط لضم صخرة الكالتشيو

2019-03-23

ميلان يستهدف التعاقد مع نجم يوفنتوس
ميلان يستهدف التعاقد مع نجم يوفنتوس

2019-03-23

برشلونة يجهز خطة مُحكمة لخطف غريزمان
برشلونة يجهز خطة مُحكمة لخطف غريزمان

2019-03-23

الأكثر قراءة

الأسد كان على بعد ستّة أشهر من توقيع

الأسد كان على بعد ستّة أشهر من توقيع "اتفاق" مع إسرائيل

2019-03-22
وثائق إسرائيلية: منع تسييس العرب وتشجيع

وثائق إسرائيلية: منع تسييس العرب وتشجيع "هجرة هادئة"

2019-03-22
غزة: شهيدان و62 مصابا بقمع الاحتلال لمسيرة العودة الأسبوعية

غزة: شهيدان و62 مصابا بقمع الاحتلال لمسيرة العودة الأسبوعية

2019-03-22
حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

2019-03-22
بعد اعتراف ترامب بضم الجولان: المستوطنون سيطالبون بالمنطقة C

بعد اعتراف ترامب بضم الجولان: المستوطنون سيطالبون بالمنطقة C

2019-03-22