  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ميلان يستهدف التعاقد مع نجم يوفنتوس

تاريخ النشر: 23/03/2019 - 14:07

ميلان يستهدف التعاقد مع نجم يوفنتوس
اللاعب البرازيلي دوغلاس كوستا (أ ف ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن آيه سي ميلان الإيطالي أبدى رغبته في الظفر بخدمات نجم نظيره يوفنتوس، من أجل تعويض الرحيل المحتمل للاعبه سوسو في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقله موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، فإن سوسو قريب من الرحيل عن الروسونيري، في ظل وجود شرط جزائي في عقده بقيمة 40 مليون يورو.

وأكد الموقع الإيطالي أن آرسنال على رأس الأندية الراغبة في ضم سوسو، ولذلك فإن ميلان يبحث من الآن عن بديل محتمل.

وأشار إلى أن البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لميلان، يضع مواطنه دوغلاس كوستا نجم يوفنتوس على رأس قائمة أحلامه لتعويض سوسو.

وأوضح أن قيمة انتقال كوستا من يوفنتوس إلى ميلان قد تبلغ 60 مليون يورو، بعد أن دفعت إدارة السيدة العجوز 45 مليونًا للحصول على خدماته من بايرن ميونخ.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#ميلان
#دوغلاس كوستا
#يوفنتوس
#سوسو

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

برشلونة يجهز خطة مُحكمة لخطف غريزمان
برشلونة يجهز خطة مُحكمة لخطف غريزمان

2019-03-23

ميسي يتعرض للإصابة ويغيب عن مواجهة المغرب
ميسي يتعرض للإصابة ويغيب عن مواجهة المغرب

2019-03-23

زيدان يقنع هازارد بالانضمام إلى ريال مدريد
زيدان يقنع هازارد بالانضمام إلى ريال مدريد

2019-03-23

الأكثر قراءة

وثائق إسرائيلية: منع تسييس العرب وتشجيع

وثائق إسرائيلية: منع تسييس العرب وتشجيع "هجرة هادئة"

2019-03-22
غزة: شهيدان و62 مصابا بقمع الاحتلال لمسيرة العودة الأسبوعية

غزة: شهيدان و62 مصابا بقمع الاحتلال لمسيرة العودة الأسبوعية

2019-03-22
حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

2019-03-22
بعد اعتراف ترامب بضم الجولان: المستوطنون سيطالبون بالمنطقة C

بعد اعتراف ترامب بضم الجولان: المستوطنون سيطالبون بالمنطقة C

2019-03-22
العراق: ارتفاع ضحايا غرق العبارة إلى 103

العراق: ارتفاع ضحايا غرق العبارة إلى 103

2019-03-22