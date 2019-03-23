ميلان يستهدف التعاقد مع نجم يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية، أن آيه سي ميلان الإيطالي أبدى رغبته في الظفر بخدمات نجم نظيره يوفنتوس، من أجل تعويض الرحيل المحتمل للاعبه سوسو في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقله موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، فإن سوسو قريب من الرحيل عن الروسونيري، في ظل وجود شرط جزائي في عقده بقيمة 40 مليون يورو.

وأكد الموقع الإيطالي أن آرسنال على رأس الأندية الراغبة في ضم سوسو، ولذلك فإن ميلان يبحث من الآن عن بديل محتمل.

وأشار إلى أن البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لميلان، يضع مواطنه دوغلاس كوستا نجم يوفنتوس على رأس قائمة أحلامه لتعويض سوسو.

وأوضح أن قيمة انتقال كوستا من يوفنتوس إلى ميلان قد تبلغ 60 مليون يورو، بعد أن دفعت إدارة السيدة العجوز 45 مليونًا للحصول على خدماته من بايرن ميونخ.