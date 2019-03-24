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زيدان يستهدف إزعاج برشلونة في الدوري!

تاريخ النشر: 24/03/2019 - 09:36

زيدان يستهدف إزعاج برشلونة في الدوري!
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، يخطط لإزعاج نظيره برشلونة من خلال تحقيق نهاية تاريخية للموسم الحالي، بعدما عاد لتدريب الفريق الملكي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه رغم تبقي عدد قليل من المباريات في الموسم الحالي، إلا أن زيدان يستهدف تحقيق الانتصارات في كافة مواجهات الريال في الدوري الإسباني.

ويريد المدرب الفرنسي أن يجمع 30 نقطة من الـ10 مباريات المتبقية في الليغا، ليضيفها إلى الـ3 نقاط التي حصل عليها من الفوز في مباراته الأولى أمام سيلتا فيجو.

وأشارت الصحيفة إلى أن هدف زيدان يبدو طموحًا للغاية، إلا أنه سبق وأن حقق إنجازًا مشابهًا عندما تولى قيادة ريال مدريد في الولاية الأولى بموسم 2015/ 2016.

وفي ذلك الوقت، حقق زيدان مع الريال الفوز في آخر 12 مباراة، وهو ما وضع برشلونة تحت ضغط كبير وجعله غير قادر على حسم لقب الليغا، إلا في اليوم الأخير.

ورغم النهاية المثالية للموسم الأول لزيدان مع ريال مدريد، لكن الفريق لم يحقق البطولة المحلية، إلا أنه سيطر على اللقب في العام التالي.

يذكر أن زيدان في تجربته الأولى مع المرينغي، نجح في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#زين الدين زيدان
#ريال مدريد
#برشلونة
#الدوري الإسباني

من عرب 48

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