هازارد: لا أفكر في أنباء الانتقال لريال مدريد

اعتبر النجم البلجيكي، إيدين هازارد، أنه لا يشغل باله في الأنباء التي تتردد حول اقترابه من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني وترك تشيلسي الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكر هازارد في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "لا أفكر في أنباء الانتقال إلى ريال مدريد، كل تركيزي ينصب على مواجهة قبرص في تصفيات يورو 2020، هذا كل ما يدور في بالي حاليا".

وأكدت الشبكة، أن ريال مدريد تقدم بعرض رسمي إلى تشيلسي للحصول على خدمات هازارد مقابل 60 مليون إسترليني، لكن إدارة البلوز رفضت العرض.

ويلعب ريال مدريد على جزئية أن تشيلسي مضطر لبيع هازارد في الصيف المقبل، قبل أن يخسره مجانًا في الموسم التالي، بعد أن رفض اللاعب البلجيكي، التوقيع على عقد جديد.

وفيما يتعلق بتشيلسي، فإن النادي الإنجليزي يخشى رحيل هازارد، بسبب عقوبة الحرمان من إبرام تعاقدات خلال فترتي الانتقالات المقبلتين.

وكانت تقارير صحفية قد أوضحت أن إدارة ريال مدريد خصصت 300 مليون يورو، من أجل إبرام صفقات قوية في الميركاتو الصيفي المقبل.