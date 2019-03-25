بعد عودة زيدان: "صيف ساخن" بانتظار ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، عن قائمة احتياجات المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، لتدعيم صفوف فريقه ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، فإن عودة زيدان لقيادة الملكي بعد إقالة سانتياغو سولاري، ينذر بصيف ساخن في سوق الانتقالات المقبلة.

وأضافت أنه بعد كبوة الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام في دور الـ16، فإن إدارة النادي المدريدي بصدد ضم 3 نجوم من العيار الثقيل في خطي الوسط والهجوم.

وأشارت إلى أن زيدان حدد هدفه الأول في سوق الانتقالات، وهو التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، ولفتت إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يستعد للتحرك نحو إتمام هذه الصفقة في الأسابيع القادمة بعرض ضخم قيمته 280 مليون يورو.

وذكرت أن مبابي يتصدر قائمة صفقات الميرينغي في الصيف المقبل، والذي من المنتظر أن يشهد فترة "جلاكتيكوس" جديدة.

وانضم كيليان إلى صفوف بي إس جي قادما من موناكو في صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو، وأكد اللاعب الشاب عقب خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام مانشستر يونايتد مطلع الشهر الجاري، أنه يثق بالمشروع الباريسي ولا ينوي الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.