نجم برشلونة: مكان غريزمان موجود في الفريق

أعرب نجم برشلونة الإسباني، صامويل أومتيتي، عن أمنيته في رؤية مواطنه الفرنسي أنطوان غريزمان وهو يرتدي قميص الفريق الكاتالوني الموسم القادم.

وذكر أومتيتي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "سأكون سعيدا إذا جاء غريزمان إلى برشلونة، هو له مكان معنا".

أضاف "لم أتحدث معه بشأن الانتقال إلى برشلونة، أعلم أنه سعيد في أتلتيكو مدريد، ويعيش أياما جيدة هناك، لكن في حياتنا المهنية علينا اتخاذ قرارات نأسف عليها في وقت لاحق".

وواصل "حاليا أنا أشعر بحالة جيدة مع ركبتي، أحاول العودة للمسار الصحيح في مسيرتي، بعد أشهر عديدة من الإصابة والغياب، لأن الأمر أصبح معقدا".

ويرتبط النجم الفرنسي غريزمان بالانتقال إلى برشلونة بنهاية الموسم الجاري، بعدما أشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن مهاجم أتلتيكو مدريد ندم على رفض عرض البلوغرانا في بداية الموسم الجاري.