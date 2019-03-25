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والد نيمار: احتمالية عدم رحيله عن سان جيرمان كبيرة للغاية

تاريخ النشر: 25/03/2019 - 19:40

والد نيمار: احتمالية عدم رحيله عن سان جيرمان كبيرة للغاية
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

رد والد النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، على الأنباء التي ترددت مؤخرا حول إمكانية رحيله عن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويعتبر نيمار أحد المرشحين بقوة لقيادة مشروع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني الجديد لريال مدريد، من أجل العودة لحصد الألقاب، بعد موسم كارثي للميرنغي.

وقال والد نيمار، خلال تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية "لا زال أمامنا 3 سنوات لنهاية عقد نيمار مع باريس سان جيرمان".

وتابع والد نيمار "بالفعل نتحدث حاليًا عن تمديد العقد، احتمالية عدم رحيله عن حديقة الأمراء، كبيرة للغاية".

وعن ارتباط اسم نيمار بالرحيل للعديد من كبار الأندية، أجاب والده "هذا يعني أن هناك إدارة جيدة لحياته الكروية، ولذلك هو دائمًا بين هذه الأسماء، وهذا هو المهم، لكن ذلك لا يعني أنه سيغادر سان جيرمان".

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان
#ريال مدريد

من عرب 48

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