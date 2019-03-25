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يوفنتوس يفاضل بين لاعبين بدلا من مارسيلو

تاريخ النشر: 25/03/2019 - 14:52

يوفنتوس يفاضل بين لاعبين بدلا من مارسيلو
النجم البرازيلي مارسيلو (أ ب)
عرب ٤٨

يبحث فريق يوفنتوس الإيطالي عن تعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية في ظل غموض مستقبل لاعبه البرازيلي، أليكس ساندرو.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" إن يوفنتوس وضع البرازيلي مارسيلو، ظهير أيسر ريال مدريد، كهدف أول أمام النادي للتعاقد مع في الصيف.

وأشار إلى أن صعوبة التعاقد مع مارسيلو، خاصة بعد عودة زيدان لمقاعد بدلاء ريال مدريد، جعلت يوفنتوس يضع بدائل للصفقة، مشيرا إلى أن البيانكونيري حدد بالفعل قائمة ثنائية للتعاقد مع أحدهما في الفترة المقبلة.

وختم الموقع بأن يوفنتوس يستهدف التعاقد مع أليكس جريمالدو، مدافع بنفيكا، وإيمرسون بالميري من تشيلسي، مشيرا إلى أن الأخير كان بالفعل هدفًا لفابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، خلال فترة عمل اللاعب في روما.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#مارسيلو
#يوفنتوس
#أليكس جريمالدو
#إيمرسون بالميري

من عرب 48

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