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كريستيانو رونالدو يكشف حجم إصابته

تاريخ النشر: 26/03/2019 - 09:29

كريستيانو رونالدو يكشف حجم إصابته
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

تحدث النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عن حجم الإصابة التي تعرض لها في مباراة منتخب بلاده أمام منتخب صربيا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وسقط رونالدو على أرض الملعب في الدقيقة 28، بعدما ركض بشكل سريع تجاه الكرة، ليطلب التبديل مباشرة خوفا من تفاقم الإصابة.

وقال رونالدو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" البريطانية "إصابتي؟ أنا لست قلقا، وأعرف جسدي وخلال أسبوعين فقط سأكون جاهزا للعب مرة أخرى".

وبحسب تصريح رونالدو، فإنه سيلحق بمواجهتي أياكس بربع نهائي دوري الأبطال، بينما سيغيب عن مواجهات إمبولي، كالياري، وميلان بالكالتشيو.

وأضاف "بصدق أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد خلال المباراتين، ومباراة الليلة واحدة من المباريات التي لا تريد فيها الكرة دخول الشباك".

وأتم "ركلة الجزاء؟ إذا كان لدينا تقنية الفار في كل البطولات الأخرى، لماذا غير موجودة هنا؟، أي شخص يفهم كرة القدم سيرى أن البرتغال تستحق الانتصار في المباراتين".

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#كريستيانو رونالدو
#البرتغال
#البرتغال

من عرب 48

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