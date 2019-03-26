ميسي وسواريز يغيبان عن تدريبات برشلونة

عاد نجم برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، إلى تدريبات فريقه بعد مشاركته في مباراة منتخب بلاده الودية أمس، الإثنين، أمام فنزويلا والتي انتهت بفوز الأول بهدفين مقابل هدف.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بيكيه شارك في المران بشكل طبيعي، بينما لم ينضم ثنائي الهجوم ليونيل ميسي، ولويس سواريز، اللذان تحيط الشكوك بمشاركتهما أمام إسبانيول في ديربي كاتالونيا.

وأجرى سواريز مرانًا منفردًا أمس للتأهيل من إصابته، التي تعرض لها أمام ريال بيتيس في الليغا، كما يجري ميسي بعض التدريبات التأهيلية في منزله قبل الانضمام للتدريبات الجماعية للبلوغرانا.

ومن المتوقع أن تكتمل صفوف برشلونة قبل نهاية الأسبوع بعودة جميع اللاعبين الدوليين استعدادا لمواجهة إسبانيول المرتقبة.

ويستضيف البلوغرانا نظيره إسبانيول في ديربي إقليم كاتالونيا، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الليغا.

يُذكر أن برشلونة يعتلي صدارة ترتيب الليغا برصيد 66 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد الوصيف.