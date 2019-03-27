تصفيات يورو 2020: إسبانيا تهزم مالطة بهدفين نظيفين

فاز منتخب إسبانيا على نظيره منتخب مالطة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث المجموعة السادسة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وأحرز هدفا المنتخب الإسباني اللاعب ألفارو موراتا.

وبهذا الفوز، رفع منتخب إسبانيا رصيده من النقاط إلى 6 نقاط وهو يتصدر ترتيب المجموعة السادسة، في حين تجمد رصيد منتخب مالطة عند 3 نقاط وهو يحتل المركز الرابع.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة بسيطرة واستحواذ للمنتخب الإسباني على الكرة، مقابل لجوء مالطة إلى الدفاع والتمركز في منطقة الجزاء، للحد من خطورة الماتادور.

أول تهديد في المباراة، كان من جانب المنتخب الإسباني، حيث انطلق سيرجي روبيرتو على الجبهة اليمنى، ومرر الكرة لساؤول الذي سدد بقوة، لكن تسديدته علت مرمى الحارس بونيلو في الدقيقة 17.

وحاول ألفارو موراتا مهاجم إسبانيا في الدقيقة 29، افتتاح التسجيل، حيث استقبل كرة عرضية من أسينسيو، لكن الحارس بونيلو تصدى لها بسهولة.

ونجح موراتا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 31، حيث استقبل تمريرة من ماريو هيرموسو، وسدد بقوة على الحارس بونيلو، والذي اصطدمت به الكرة قبل أن تسكن الشباك.

وبعد الهدف، بدأ منتخب مالطة في الخروج من منطقة جزائه والسعي نحو تعديل النتيجة، لكن محاولاته كانت ضعيفة جدًا ولم ينجح في التسديد على مرمى الخصم.

وحصل الماتادور على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، نفذها ماركو أسينسيو، لكن تسديدته علت مرمى مالطة في الدقيقة 39.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر روبرتو مورينو، الدفع بمونايين وخيسوس نافاس بدلًا من خوان بيرنات وساؤول نيغويز.

وعلى الجانب الآخر، قرر رايموند فارجويا، الدفع بالثنائي روين موسكات وماكيل ميفسود، بدلًا من جوزيف مبونغ وجون مينتوف.

ولم تتغير الأمور كثيرًا في الشوط الثاني عن الشوط الأول، حيث واصل الماتادور الضغط والسيطرة على الكرة، دون أي خطورة من جانب أصحاب الأرض مالطا.

وأول محاولة خطيرة كانت في الدقيقة 58، حيث مرر كاناليس، الكرة في المنطقة إلى سيرجي روبيرتو، والذي بدوره أرسل عرضية داخل منطقة الجزاء إلى أسينسيو، الذي سدد برعونة.

وطالب ماريو هيرموسو، بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 66، بعد تدخل عنيف من دفاع مالطة، لكن حكم المباراة رفض احتساب أي عقوبة.

واقتنص ألفارو مواتا، الهدف الثاني في الدقيقة 73، حيث استقبل كرة عرضية من الجبهة اليمنى بأقدام البديل خيسوس نافاس، سددها بالرأس في شباك الحارس بونيلو.

وتألق الحارس بونيلو في التصدي لتسديدة قوية من قائد منتخب إسبانيا، سيرجيو راموس، من على بُعد 35 مترا.

ولم يُختبر الحارس كيبا في أي فرصة طوال المباراة، نظرًا لعدم اعتماد منتخب مالطا على الهجوم حتى النهاية، حيث كانت مباراة من طرف واحد للماتادور.

وأهدر كاناليس، فرصة تسجيل الهدف الثالث لإسبانيا، حيث استقبل تمريرة عرضية من خيسوس نافاس وسدد بقوة، لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 86.