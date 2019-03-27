  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

كريستيانو رونالدو في برشلونة

تاريخ النشر: 27/03/2019 - 18:40

كريستيانو رونالدو في برشلونة
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

زار النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مدينة برشلونة من أجل إجراء بعض الفحوصات الطبية على إصابته قبل العودة إلى تورينو مجددا.

وكان رونالدو قد تعرض للإصابة في مباراة منتخب بلاده أمام صربيا، الإثنين الماضي.

وأوضح يوفنتوس أن اللاعب يعاني من إصابة طفيفة في عضلات الفخذ الأيمن.

وتحوم الشكوك بشأن احتمالية غياب كريستيانو أمام أياكس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم تصريحات اللاعب، بأنه سيعود خلال أسبوعين فقط.

ويرجع قلق مسؤولي اليوفي، بشأن التعافي السريع لرونالدو من الإصابة، إلى تقدم عمر اللاعب الذي يبلغ الآن 34 عاما.

كما أن إصابة رونالدو تشبه إلى حد كبير، الإصابة التي تعرض لها زميله الأرجنتيني باولو ديبالا، في الموسم الماضي، وغاب على إثرها عن الملاعب لفترة وصلت إلى شهر.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#كريستيانو رونالدو
#يوفنتوس
#برشلونة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يتعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد
بايرن ميونخ يتعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد

2019-03-27

مبابي سيرحل عن سان جيرمان في حالة واحدة!
مبابي سيرحل عن سان جيرمان في حالة واحدة!

2019-03-27

برشلونة يكشف عن خطته لضم راشفورد
برشلونة يكشف عن خطته لضم راشفورد

2019-03-27

الأكثر قراءة

تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

2019-03-26
حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع درجات الحرارة

حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع درجات الحرارة

2019-03-26
تعطيل الدراسة بـ

تعطيل الدراسة بـ"غلاف غزة" مع تواصل الغارات والقذائف

2019-03-26
ممثلان مصريان يدعوان لتضامن عالمي ضد استبداد السيسي

ممثلان مصريان يدعوان لتضامن عالمي ضد استبداد السيسي

2019-03-26
التباكي على الردع والتحضير لحرب رابعة على غزة

التباكي على الردع والتحضير لحرب رابعة على غزة

2019-03-26