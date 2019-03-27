كريستيانو رونالدو في برشلونة

زار النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مدينة برشلونة من أجل إجراء بعض الفحوصات الطبية على إصابته قبل العودة إلى تورينو مجددا.

وكان رونالدو قد تعرض للإصابة في مباراة منتخب بلاده أمام صربيا، الإثنين الماضي.

وأوضح يوفنتوس أن اللاعب يعاني من إصابة طفيفة في عضلات الفخذ الأيمن.

وتحوم الشكوك بشأن احتمالية غياب كريستيانو أمام أياكس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم تصريحات اللاعب، بأنه سيعود خلال أسبوعين فقط.

ويرجع قلق مسؤولي اليوفي، بشأن التعافي السريع لرونالدو من الإصابة، إلى تقدم عمر اللاعب الذي يبلغ الآن 34 عاما.

كما أن إصابة رونالدو تشبه إلى حد كبير، الإصابة التي تعرض لها زميله الأرجنتيني باولو ديبالا، في الموسم الماضي، وغاب على إثرها عن الملاعب لفترة وصلت إلى شهر.