مدرب ليفربول: من المهم حصول صلاح على راحة

تحدث مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، عن موقف لاعبيه المصابين عشية مواجهة توتنهام هوتسبير يوم الأحد القادم، ضمن أحداث الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر كلوب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي "جو غوميز شارك في مران الأمس، ولم يعد مصابا، سيكون متاحا لنا في وقت قريب، لا يزال لديه بعض التدريبات الفردية مثل تشامبرلين".

وأضاف "لقد عاد بعد فترة غياب طويلة امتدت لما يقرب من 15 أسبوعا، لذلك هو يحتاج لبعض التمرينات لاستعادة لياقته، وقدراته الفنية ليكون جاهزا لباقي الموسم".

وتعرض غوميز لإصابة أمام بيرنلي في كانون الثاني/ديسمبر الماضي أبعدته عن الملاعب منذ تلك المباراة، بينما يغيب تشامبرلين عن المباريات منذ نيسان/أبريل من العام الماضي بسبب إصابته أمام روما بدوري الأبطال، وتعرض لإصابة جديدة في مشاركته الأولى مع فريق الشباب، ويواصل التأهيل من أجل المشاركة في المباريات.

وتابع المدرب الألماني "تشامبرلين متحمس كثيرا، نحن جميعا متحمسون، كانت إصابة في الظهر، ولم تكن خطيرة، يجب ألا يكون شديد الحساسية بعد فترة غياب طويلة، لأنه لديه العديد من التدريبات، ويجب ألا نذكر كل شيء".

وأكمل "إصابته لم تكن خطيرة، يجب علينا أن نكون أكثر حرصا في التعامل معه حاليا، هو يواصل التأهيل، ويقوم بالعديد من الأشياء من أجل العودة، سيشارك في المران مع باقي اللاعبين من الأسبوع المقبل، وحينها سيكون بخير".

وعن المصري محمد صلاح، قال كلوب "هو دائما ما يقدم العديد من المباريات المميزة، سواء مع منتخب بلاده أو ليفربول، لذلك من المهم أن يحصل على راحة، الآن هو معنا، وأمامنا الوقت للاستعداد لباقي الموسم، لقد تحدثت معه، وبدا هادئا ومستريحا جدا، وفي مزاج جيد للغاية، بجانب أنه بحالة فنية ونفسية رائعة".

ويتعرض صلاح لانتقادات شديدة، بسبب عدم قدرته على تكرار الأداء الذي تمكن عبره من تسجيل 32 هدفا، في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، كما أنه لم ينضم لمعسكر منتخب مصر المقام حاليا ضمن فترة التوقف الدولي.

يذكر أن صلاح أحرز 17 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إضافة لـ8 تمريرات حاسمة، علما بأنه توج هدافا للبطولة الموسم الماضي برصيد 32 هدفًا.