وكيل لاعب برشلونة يعلق على اهتمام إنتر ميلان

علق وكيل أعمال لاعب برشلونة الإسباني، مالكوم دي أوليفيرا، على حقيقة مفاوضات إنتر ميلان لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكر كورناسيني وكيل أعمال البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، خلال تصريحاته لصحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية "لدينا علاقة جيدة مع أوسيليو المدير الرياضي لإنتر ميلان، لكن في الوقت الحالي لم نتواصل معهم".

وأضاف "نحن نحترم إنتر ميلان ومديره الرياضي بشكل كبير جدًا".

وكانت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، قد أفادت مؤخرًا بأن إنتر ميلان جدد اهتمامه بمالكوم، بعدما حاول التعاقد معه خلال فترة تواجده مع بوردو الفرنسي، قبل رحيله إلى الفريق الكاتالوني في الصيف الماضي.

وأضافت الصحيفة أن إنتر ميلان أعاد اتصالاته مع وكيل مالكوم، مشيرة إلى أن النادي الإيطالي يفكر في تقديم عرض لبرشلونة بضم اللاعب على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، والذي سيتوقف على مستوى مالكوم.

ورفض مالكوم الرحيل عن صفوف البارسا في كانون الثاني/يناير الماضي، رغم أنه لم يلعب سوى 3 مرات في عام 2019 حيث لم يظهر سوى في 32 دقيقة فقط.