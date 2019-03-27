  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

وكيل لاعب برشلونة يعلق على اهتمام إنتر ميلان

تاريخ النشر: 27/03/2019 - 23:31

وكيل لاعب برشلونة يعلق على اهتمام إنتر ميلان
اللاعب البرازيلي مالكوم (أ ب)
عرب ٤٨

علق وكيل أعمال لاعب برشلونة الإسباني، مالكوم دي أوليفيرا، على حقيقة مفاوضات إنتر ميلان لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكر كورناسيني وكيل أعمال البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، خلال تصريحاته لصحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية "لدينا علاقة جيدة مع أوسيليو المدير الرياضي لإنتر ميلان، لكن في الوقت الحالي لم نتواصل معهم".

وأضاف "نحن نحترم إنتر ميلان ومديره الرياضي بشكل كبير جدًا".

وكانت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، قد أفادت مؤخرًا بأن إنتر ميلان جدد اهتمامه بمالكوم، بعدما حاول التعاقد معه خلال فترة تواجده مع بوردو الفرنسي، قبل رحيله إلى الفريق الكاتالوني في الصيف الماضي.

وأضافت الصحيفة أن إنتر ميلان أعاد اتصالاته مع وكيل مالكوم، مشيرة إلى أن النادي الإيطالي يفكر في تقديم عرض لبرشلونة بضم اللاعب على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، والذي سيتوقف على مستوى مالكوم.

ورفض مالكوم الرحيل عن صفوف البارسا في كانون الثاني/يناير الماضي، رغم أنه لم يلعب سوى 3 مرات في عام 2019 حيث لم يظهر سوى في 32 دقيقة فقط.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#برشلونة
#مالكوم دي أوليفيرا
#إنتر ميلان

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

محمد صلاح يتصدر قائمة مميزة بالبريمييرليغ
محمد صلاح يتصدر قائمة مميزة بالبريمييرليغ

2019-03-27

بايرن ميونخ يتعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد
بايرن ميونخ يتعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد

2019-03-27

كريستيانو رونالدو في برشلونة
كريستيانو رونالدو في برشلونة

2019-03-27

الأكثر قراءة

تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

2019-03-26
حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع درجات الحرارة

حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع درجات الحرارة

2019-03-26
ممثلان مصريان يدعوان لتضامن عالمي ضد استبداد السيسي

ممثلان مصريان يدعوان لتضامن عالمي ضد استبداد السيسي

2019-03-26
تعطيل الدراسة بـ

تعطيل الدراسة بـ"غلاف غزة" مع تواصل الغارات والقذائف

2019-03-26
التباكي على الردع والتحضير لحرب رابعة على غزة

التباكي على الردع والتحضير لحرب رابعة على غزة

2019-03-26