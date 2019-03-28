ما وراء زيارة كريستيانو رونالدو لبرشلونة؟

ذهب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي في زيارة خاطفة إلى مدينة برشلونة، يوم أمس الأربعاء، بهدف الحصول على مشورة طبية بعد أن أصيب اللاعب في وقتٍ سابق، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلامية إسبانية.

ويذكر أن الزيارة السريعة لنجم ريال مدريد السابق إلى مدينة برشلونة، كانت من أجل إجراء مراجعة طبية وتقييم مدى إصابته التي تعرض لها خلال مباراة منتخب بلاده، البرتغال، ضد المنتخب الصربي في تصفيات يورو 2020 يوم الإثنين الماضي، وفق ما أفادته المحطة الإذاعية الكتالونية "راك 1" في تقرير لها.

وجاء في التقرير أن رونالدو حصل على نتيجة إيجابية بتأكده من أن الإصابة ليست خطيرة، ما يعني أنه يعود قريبا إلى الملاعب، وفي ذات الوقت، قال نادي يوفنتوس إن حجم الإصابة التي تعرّض لها النجم البرتغالي طفيف.

وفي البيان الذي أصدره نادي "السيدة العجوز" قال إن "رونالدو خضع لفحوص في البرتغال أظهرت إصابة طفيفة في عضلات الفخذ الأيمن"، وأضاف أنه "ستتم مراقبة حالته وسيخضع لتقييم جديد لتحديد متى سيستأنف النشاط التنافسي".

ويُعاني كريستيانو رونالدو من إصابة بسيطة في العضلات القابضة من الفخذ الأيمن وفقًا للتقرير الطبي الأخير، لكنه قرر السفر إلى برشلونة من أجل الحصول على رأي طبي جديد.

ومن المقرر أن يغيب رونالدو عن المباريات الثلاث القادمة ليوفنتوس في الدوري الإيطالي، لكنه سيكون قادرًا على المشاركة في لقاء دوري أبطال أوروبا عندما يواجه يوفنتوس نادي أياكس أمستردام الهولندي في ذهاب الدور ربع نهائي المسابقة والمقررة بعد أسبوعين.