هيغواين ينهي مسيرته الدولية

نشر مهاجم تشيلسي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، جونزالو هيغواين، اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب الأرجنتين على ان يسري القرار على الفور واضعًا نهايةً لمسيرة دولية حافلة شملت خسارة ثلاث مباريات نهائية.

وقال هيغواين في مقابلة مع شبكة "فوكس سبورتس" اليوم الخميس "انتهى مشواري مع المنتخب الوطني. سأتابع الأمور الان من الخارج لكي يرتاح الكثيرون".

وأضاف "تحدثت إلى مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني وأوضخت له وجهة نظري. تم اتخاذ القرار واعتقد ان هذا هو افضل شيء بالنسبة لي".

وخاض اللاعب، البالغ من العمر 31 عاما، 75 مباراة دولية مع الارجنتين وسجل 31 هدفا. وكان آخر ظهور له مع المنتخب في الانتصار 2-1 على نيجيريا في كأس العالم 2018.

وبدأ هيغواين، الذي انضم لتشيلسي على سبيل الإعارة قادما من ميلانو في يناير كانون الثاني الماضي، مسيرته مع ريفر بليت ولعب من وقتها مع أندية ريال مدريد ونابولي ويوفنتوس.

وأضاع المهاجم المخضرم فرصة واضحة لافتتاح التسجيل في نهائي كأس العالم 2014 والذي خسرته الأرجنتين أمام ألمانيا.

كما أضاع فرصة وهو أمام المرمى في نهائي كأس كوبا أميركا 2015 أمام تشيلسي وأضاع ركلة جزاء خلال الاحتكام لركلات الترجيح التي خسرها فريقه.

وقدم هيغواين أداء مخيبا للآمال في نهائي كأس كوبا أميركا 2016 في نسختها المئوية وذلك أمام تشيلسي حيث خسر فريقه بركلات الترجيح أيضا.