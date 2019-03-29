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كريستيانو يسابق الزمن من أجل العودة للعب

تاريخ النشر: 29/03/2019 - 13:56

كريستيانو يسابق الزمن من أجل العودة للعب
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

باشر النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، العمل من أجل الشفاء بشكل سريع للعودة واللعب مع فريقه يوفنتوس الإيطالي في مبارياته القادمة، خصوصًا منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وتعرض كريستيانو لإصابة في عضلات الفخذ الأيمن، خلال مشاركته برفقة منتخب البرتغال في مباراته أمام صربيا، بالجولة الثانية من تصفيات يورو 2020، حيث اضطرته الإصابة لمغادرة المباراة بعد 30 دقيقة فقط على بدايتها.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن رونالدو ظهر أمس، الخميس، في مقر عيادة يوفنتوس وقضى أكثر من 3 ساعات، ما بين فحوصات وتحضير أولي للتعافي من الإصابة.

وقالت الصحيفة إن اللاعب اتفق مع الجهاز الطبي على العلاج المناسب، ورسم خريطة لطريق العودة والمشاركة في المباريات، وبالأخص يومي 10 و16 نيسان/إبريل، حيث مباراتي ذهاب وإياب ربع نهائي الأبطال أمام أياكس أمستردام الهولندي.

وختمت بأنه رغم حالة التفاؤل الكبيرة بوجود الدون في مباراة الإياب، إلا أن الغموض يحيط بموقعة الذهاب، خاصة في ظل تمهل الجهاز الطبي ليوفنتوس، والذي لا يريد الاستعجال بعودة رونالدو، وفي المقابل الهوس الذي يسكن داخل الدون البرتغالي والذي يضغط باتجاه سرعة العودة، والمشاركة بكل دقيقة متاحة له بالموسم.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#كريستيانو رونالدو
#يوفنتوس
#دوري أبطال أوروبا

من عرب 48

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