مدرب ليفربول: صلاح في حالة مزاجية جيدة

اعتبر مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أن النجم المصري محمد صلاح سيعود إلى مستواه خلال الفترة المقبلة خصوصًا بعد حصوله على الراحة خلال فترة التوقف الدولي.

وذكر كلوب في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "صلاح لعب عددًا كبيرًا من المباريات سواء مع ليفربول أو رفقة منتخب بلاده، لذلك كان من المهم أن يحصل على راحة".

وأضاف كلوب "صلاح الآن مع ليفربول سيخوض أسبوعًا من الاستعدادات قبل إكمال المباريات المتبقية من الموسم، وهذا أمر رائع له".

وتابع كلوب "لقد تحدثت معه وهو يبدو سعيدًا بعد الحصول على الراحة ويعيش حالة مزاجية جيدة. والآن حان وقت العمل".

يذكر أن صلاح عانى من إهدار الفرص والابتعاد عن التسجيل مع ليفربول في المباريات الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي.