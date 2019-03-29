نجم برشلونة يفكر في القرار الصعب!

أفادت تقارير صحفية، أن النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، بدأ التفكير بشكل جدي للرحيل عن صفوف برشلونة الإسباني بنهاية الموسم الجاري، لعدم شعوره بالتأقلم سواء داخل أو خارج الملاعب.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت"، فإن كوتينيو أفصح عن رغبته لزملائه بمنتخب البرازيل خلال وديتي بنما والتشيك، وقال لهم "أفكر في الرحيل عن البارسا، أعلم أنه قرار صعب، لكن قد يكون الأفضل لمسيرتي".

ويفضل الدولي البرازيلي، قيادة مشروع رياضي لأحد الأندية الكبرى في أوروبا، كما كان في السابق مع ليفربول، عن الاستمرار في برشلونة مع عدم لعب دور بطولي داخل الفريق والاستمرار في الجلوس على دكة البدلاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب لم يبلغ إدارة النادي بأي شيء بخصوص نيته في الرحيل خلال الصيف القادم، بعد موسم ونصف بقميص البلوغرانا.

وأضافت أن النادي كان قد أكد لوكلاء اللاعب ثقته التامة في كوتينيو، الذي لا يلعب دورا أساسيا في تشكيلة المدرب إرنستو فالفيردي، وبالأخص في الموسم الحالي.

وكشفت أن النادي سيعقد اجتماعا آخر مع وكلاء كوتينيو عقب انتهاء ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة ومانشستر يونايتد الشهر القادم.

جدير بالذكر أن كوتينيو يعد أغلى صفقة أبرمها نادي برشلونة، عندما انتقل إلى صفوفه في كانون الثاني/يناير 2018 قادما من الريدز مقابل 160 مليون يورو، موقعا على عقد يستمر حتى صيف 2023.