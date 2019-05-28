أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، يستهدف إبرام صفقة من يوفنتوس، بعد صعوبة استقدام النجم الفرنسي بول بوغبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "لو 10 سبورت"، فإن تعاقد ريال مدريد مع بول بوغبا لن يكون بالأمر الهين، لا سيما مع تمسك إدارة الشياطين الحمر بجهود الدولي الفرنسي، فضلًا عن دخول عدة أندية كبيرة على خط المفاوضات.

وأضافت الصحيفة أن زيدان سيتجه للتعاقد مع متوسط ميدان يوفنتوس، البوسني ميراليم بيانيتش، حتى يكون بديلا لصفقة بول بوغبا.

وأوضحت الصحيفة أن رحيل ميراليم بيانيتش عن البيانكونيري، سهل بالمقارنة مع مغادرة بوغبا للشياطين الحمر، كما أن صفقة بيانيتش لن تكلف خزينة الملكي كثيرًا.

وتابعت "انتقال بيانيتش إلى ريال مدريد ممكن، خاصة وأن يوفنتوس تعاقد مع الدولي الويلزي آرون رامزي، والذي يمكن له اللعب في نفس مركز بيانيتش فوق المستطيل الأخضر".