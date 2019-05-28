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ميلان يستغني عن خدمات مدربه غاتوزو

تاريخ النشر: 28/05/2019 - 20:10

ميلان يستغني عن خدمات مدربه غاتوزو
المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن فريق آيه سي ميلان الإيطالي عن الاستغناء عن خدمات مدربه، جينارو غاتوزو، وهو بصدد التعاقد مع مدرب جديد للموسم الكروي المقبل.

وبحسب ما نقله الموقع الرسمي لميلان، فإن إدارة النادي وجهت الشكر لغاتوزو على الفترة التي قضاها رفقة الفريق، وتحقيق أكبر عدد من النقاط في الدوري الإيطالي منذ موسم 2012-2013.

وقال إيفان جازيديس، المدير التنفيذي لميلان "لقد تشرفت بالتعرف على غاتوزو على مدار الأشهر الستة الماضية منذ وصولي إلى النادي".

وأضاف "لقد منح غاتوزو كل شيء لديه للنادي، وعمل بلا كلل وتحمل المسؤولية كاملة. أريد أن أقول له من قلوبنا، شكرًا لك رينو".

يذكر أن غاتوزو قاد ميلان في الموسم الحالي لاحتلال المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، ليتأهل الروسونيري بذلك إلى المشاركة في الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#ميلان
#جينارو غاتوزو

من عرب 48

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