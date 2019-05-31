أغويرو يحدد موعدا للرحيل عن مانشستر سيتي

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تلقى صدمة بخصوص الموعد المحتمل لرحيل نجمه الأرجنتيني، سيرجيو أغويرو، الذي حدده.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس"، إن أغويرو يصر على العودة إلى نادي إنديبندينتي الأرجنتيني بمجرد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.

وذكر أغويرو "من الواضح أن مشجعي إنديبندينتي متحمسون للعودة، لكن الآن لدي عقد مع مانشستر سيتي، وأحاول التركيز على تقديم كل ما لدي خلال الموسمين المقبلين".

وأضاف المهاجم الأرجنتيني "بعد ذلك سأرى ما سأفعله، ولكن من الواضح أن العودة إلى إنديبندينتي هي الأولوية بالنسبة لي دائمًا".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن خلالها أغويرو أنه يرغب في العودة إلى إنديبندينتي قبل اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

وكان أغويرو قد مدد عقده مع مانشستر سيتي لمدة عام، وبالتالي فإن ارتباطه الرسمي بالفريق السماوي ينتهي في صيف 2021.