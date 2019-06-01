مانشستر سيتي يقترب من ضم لاعب ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يستهدف تدعيم صفوفه بلاعب وسط جديد، خلال الميركاتو الصيفي في ظل عدم وجود بديل للاعب البرازيلي فيرناندينيو.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت"، فإن السيتي وضع قائمة تضم 3 لاعبين للتعاقد مع أحدهم، وهم ماركوس يورينتي لاعب ريال مدريد، ورودريغو لاعب أتلتيكو مدريد، إلى جانب ندومبيلي لاعب ليون.

ويعطي مسؤولو السيتي الأولوية ليورينتي، في ظل ارتفاع القيمة المالية للاعبي الأتليتي وليون.

ويعتبر التعاقد مع يورينتي أسهل ليس فقط من الجانب المالي، وإنما بسبب رغبة زيدان.

وسبق لزيدان أن صرح منذ 3 أسابيع فقط، بأن يورينتي لن يكون جزءًا من مشروعه الجديد، وقال: "ماركوس يورينتي كان دائمًا يحبني كلاعب، لكنه يحتاج إلى اللعب.. بعد عامين هنا، إنه يستحق اللعب".

وأضاف "لا أحد يستطيع أن يقول لي إنني لم أعطه الفرصة للعب، صحيح أنه لعب أقل من الآخرين، لكن هذه هي الطريقة التي نتبعها ولا يمكننا تغييرها.. هناك لاعبون يلعبون دائمًا أقل".

وخاض يورينتي 16 مباراة فقط بقميص ريال مدريد في جميع المسابقات هذا الموسم، وسجل هدفين فقط.