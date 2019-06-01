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نهائي "التشامبيونزليغ": التشكيلة المتوقعة لليفربول وتوتنهام

تاريخ النشر: 01/06/2019 - 19:41

نهائي "التشامبيونزليغ": التشكيلة المتوقعة لليفربول وتوتنهام
(أ ب)
عرب ٤٨

كشفت تقارير صحفية عن التشكيلة المتوقعة للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي ستجمع بين فريقي ليفربول وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مدرب ليفربول يورغن كلوب سيخوض مباراة الليلة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون.

خط الوسط: فاينالدوم، فابينيو، هندرسون.

خط الهجوم: ماني، صلاح وفيرمينو.

أما في المقابل فسيدخل مدرب توتنهام هوتسبير، مارويسيو بوكيتينو، المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: لوريس.

في خط الدفاع: تريبير، ألديرفيريلد، فيرتونخين، روز.

في خط الوسط: إريكسن، سيسوكو ووينكس.

في خط الهجوم: آلي، سون ومورا.

ويدرس بوكيتينو عدم الدفع بهاري كين منذ بداية المباراة، خاصة أنه لا يزال عائدًا من إصابة أبعدته طويلاً عن الملاعب.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#ليفربول
#توتنهام هوتسبير
#محمد صلاح
#دوري أبطال أوروبا

نهائي "التشامبيونزليغ": التشكيلة المتوقعة لليفربول وتوتنهام

نهائي "التشامبيونزليغ": التشكيلة المتوقعة لليفربول وتوتنهام

نهائي "التشامبيونزليغ": التشكيلة المتوقعة لليفربول وتوتنهام

نهائي "التشامبيونزليغ": التشكيلة المتوقعة لليفربول وتوتنهام

من عرب 48

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