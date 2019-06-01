  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

نيمار يستعين بميسي للعودة إلى برشلونة

تاريخ النشر: 01/06/2019 - 00:02

نيمار يستعين بميسي للعودة إلى برشلونة
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا يسعى للرحيل عن صفوف فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي والعودة إلى برشلونة الإسباني مجددا.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الكاتالونية المقربة من برشلونة، فإن نيمار يتوجب عليه الاعتذار لإدارة البلوغرانا، بسبب الطريقة التي رحل بها قبل عامين، نحو الفريق الباريسي.

وأضافت أن نيمار كذب على مسؤولي برشلونة حينها، عندما قال إنه لا يتفاوض مع مسؤولي بي إس جي، بينما غادر معسكر الفريق في الولايات المتحدة، دون أن يصافح أحدًا من زملائه.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب البرازيلي، يحاول بشتى الطرق العودة إلى البارسا، حيث تحدث في الأمر مع ليونيل ميسي، الذي يتمتع بثقل كبير داخل النادي الكاتالوني.

ومن جانبها، لفتت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إلى تصريحات نيمار، التي ينهال فيها بالمديح على ميسي، حيث يؤكد دائمًا أنه له فضل كبير في مساعدته، أثناء تواجدهما سويا في برشلونة.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#برشلونة
#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان
#ليونيل ميسي

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كلوب يكشف سبب قلقه قبل نهائي دوري الأبطال!
كلوب يكشف سبب قلقه قبل نهائي دوري الأبطال!

2019-06-01

ماذا قال صلاح عن كين قبل نهائي دوري الأبطال؟
ماذا قال صلاح عن كين قبل نهائي دوري الأبطال؟

2019-05-31

تشيلسي يخطط لضم نجم برشلونة
تشيلسي يخطط لضم نجم برشلونة

2019-05-31

الأكثر قراءة

عكا: مقتل حسني رباعي بجريمة إطلاق نار

عكا: مقتل حسني رباعي بجريمة إطلاق نار

2019-05-30

"سرايا القدس" تُوثق "أول استهداف لآلية إسرائيلية بطائرة مسيّرة"

2019-05-30
مصرع امرأة وإصابة آخرين في حادث طرق قرب طمرة

مصرع امرأة وإصابة آخرين في حادث طرق قرب طمرة

2019-05-30
ريال مدريد: 8 لاعبين مقابل نيمار

ريال مدريد: 8 لاعبين مقابل نيمار

2019-05-30
بدء العد التنازلي مع فشل نتنياهو

بدء العد التنازلي مع فشل نتنياهو

2019-05-30