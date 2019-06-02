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ريال مدريد يستغني عن 3 لاعبين من أجل بوغبا

تاريخ النشر: 02/06/2019 - 19:16

ريال مدريد يستغني عن 3 لاعبين من أجل بوغبا
النجم الفرنسي بول بوغبا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني يصر على التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "تايمز" الإنجليزية، إن ريال مدريد قد يتخلى عن الثلاثي خاميس رودريغيز، كيلور نافاس وغاريث بيل، نظرًا لكونهم خارج خطط المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، إضافة إلى سعي إدارة النادي الإسباني لتخفيض المقابل المالي للصفقة.

وأضافت "الكولومبي خاميس رودريغيز أنهى إعارته التي استمرت لعامين وريال مدريد يريد جني المال من بيعه، ونافاس وبيل هما الأقرب للرحيل من المجموعة الحالية للاعبين، ويمكن استخدامهما كأوراق لحسم صفقة بوغبا".

يُذكر أن مانشستر يونايتد لا ينوي التخلي عن خدمات بوغبا والذي تبلغ قيمته الحالية حوالي 150 مليون يورو، وقد يؤدي طرح أسماء هؤلاء اللاعبين إلى إقناع إدارة الشياطين الحمر.

وكان غاريث بيل نجم الميرنغي الحالي، أحد أبرز أهداف مانشستر يونايتد خلال السنوات الماضية، وبالتالي سيكون أحد الأسباب للتفاوض والحوار بين كلا الناديين.

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#بول بوغبا
#خاميس رودريغيز
#كيلور نافاس
#غاريث بيل
#مانشستر يونايتد

من عرب 48

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