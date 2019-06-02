صلاح خلف ميسي في المنافسة على الكرة الذهبية

أفادت تقارير صحفية، بأن النجم المصري محمد صلاح، يصارع النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، على حصد الكرة الذهبية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه رغم أنَّ صلاح توج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، لكن ميسي لا يزال يتقدم السباق نحو الكرة الذهبية.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ صلاح سجل هدف الريدز الأول في نهائي دوري الأبطال أمام توتنهام في المباراة التي انتهت بفوز الحمر (2-0)، لكن النجم الأول لليفربول في اللقاء كان الحارس البرازيلي أليسون بيكر، كما ظهر المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك بمستوى مميز.

وأوضحت أنَّ ميسي حقق هذا الموسم، أرقامًا مميزة وتوج بلقب الدوري الإسباني، رغم النهاية غير السعيدة لبرشلونة في الأسابيع الأخيرة من الموسم.

وتوج البرغوث هذا الموسم بالحذاء الذهبي للمرة السادسة في مسيرته، بعدما أحرز 36 هدفًا بالليغا، بالإضافة إلى أنه سجل 51 هدفًا خلال 50 مباراة بمختلف البطولات، وزار الشباك في دوري أبطال أوروبا 12 مرة.

أما صلاح، فقد أحرز 27 هدفًا فقط، خلال 52 مباراة، منها 5 أهداف في بطولة دوري الأبطال، بينما سجل 22 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأفادت الصحيفة بأنه لا أحد يقترب من أرقام ميسي هذا الموسم، ولذلك فإنه يتصدر سباق الكرة الذهبية، ولكن في نفس الوقت لا يزال السباق مفتوحًا بين البرغوث والنجم المصري في بطولتي كوبا أمريكا وكأس الأمم الإفريقية.