ما حقيقة اتهام البرازيلي نيمار بالاغتصاب؟

نقلت تقارير صحفية عن والد ووكيل أعمال النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، قوله إن ابنه وقع ضحية لمحاولة ابتزاز من طرف السيدة التي تتهمه باغتصابها في باريس.

وذكر سيلفا سانتوس في تصريحات لبرنامج في شبكة (Bandeirantes) البرازيلية، أن نيمار تعرف على السيدة التي تتهمه عبر موقع (إنستغرام) ودعاها للسفر إلى باريس.

وأضاف أن نيمار أدرك أن تلك السيدة نصبت له فخا وكانت تحاول ابتزازه.

وأكد "لقد حاولوا ابتزازه ولكننا مستعدون لمواجهة هذا الموقف رغم أننا لم نتوقعه. في الحقيقة لا توجد أي جريمة ونيمار ضحية لمحاولة ابتزاز. لدينا كل الأدلة التي تثبت ذلك".

وأشار والد نيمار إلى أن أشخاصا قالوا إنهم يمثلون صاحبة الدعوى حاولوا التواصل معه في البرازيل لمطالبته بالمال مقابل عدم تقديم الدعوى، الأمر الذي رفضه بشدة.

وقال "لقد بحثوا عني في ساو باولو وتجرأوا على الذهاب إلى منزلي وقالوا لي إنهم يريدون المال. شكرا للرب، فهو (نيمار) احتفظ بكل الرسائل لأننا نعرف المشكلات التي يمكن أن تسببها هذه المواقف".

وأشار إلى أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية صورة ابنه.

وأضاف "هي (المدعية) سوف تضطر لدفع تعويض عما قالته والقضاء سيحل الأمر في أسرع وقت ممكن".

وقدمت السيدة التي تتهم نيمار بلاغا في قسم شرطة مدينة ساو باولو البرازيلي، وأكدت أنه اغتصبها في 15 أيار/مايو الماضي في باريس التي سافرت لها بدعوة من لاعب باريس سان جيرمان.

وأشارت الضحية، التي لم يتم الكشف عن هويتها، في بلاغها إلى أنها تعرفت على نجم باريس سان جيرمان عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتبادلا الرسائل.

وأكدت أنها لم تقدم بلاغا في باريس نظرا لأنها كانت تشعر بالخوف وفي حالة نفسية سيئة.