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محمد صلاح يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

تاريخ النشر: 02/06/2019 - 00:18

محمد صلاح يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

ساهم النجم المصري المحترف في الدوري الإنجليزي الممتاز، محمد صلاح، في تتويج فريقه ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا بعد إحرازه الهدف الأول في المباراة التي انتهت بفوز "الريدز" على توتنهام بثنائية نظيفة.

وتمكن صلاح من إحراز هدف مبكر للغاية، بعدما احتسب الحكم السلوفيني، دامير سكومينا، ضربة جزاء على لاعب توتنهام، موسى سيسوكو، بعد مرور دقيقة واحدة على بداية اللقاء.

واعترض سيسوكو كرة ماني بيده الممتدة، وانبرى لها صلاح لتسديدها في الدقيقة الثانية صاروخية على يسار الفرنسي هوغو لوريس.

وبهذا أصبح صلاح أول لاعب مصري، وثاني لاعب عربي، تسجيلًا في نهائي الأبطال بعد الجزائري رابح ماجر لاعب بورتو عام 1987.

هذا، ويعتبر هذا اللقب السادس لليفربول في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أوروبا.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#محمد صلاح
#ليفربول
#توتنهام هوتسبير
#دوري أبطال أوروبا

من عرب 48

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