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بيريز يريد ضم صلاح وزيدان يرفض!

تاريخ النشر: 03/06/2019 - 20:38

بيريز يريد ضم صلاح وزيدان يرفض!
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، أبدى رغبته في التعاقد مع النجم المصري، محمد صلاح، من ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن رغبة بيريز في التعاقد مع صلاح، تواجه مقاومة قوية من داخل غرفة خلع الملابس البيضاء، سواء من قبل اللاعبين أو مدربهم زين الدين زيدان.

وأضافت أن سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد، لم ينس الاضطهاد الذي تعرض له عقب إصابة محمد صلاح، في نهائي دوري أبطال أوروبا، العام الماضي، والذي جمع ريال مدريد بليفربول، وشهد خروج النجم المصري مصابا بعد احتكاك مع اللاعب الإسباني.

وتابعت أن راموس عانى من هجوم كبير، ووصفته الصحافة المصرية بأنه "جزار"، واتهمته بأنه تعمد إصابة صلاح، بجانب أن لاعب الريال تلقى العديد من التهديدات.

وأوضحت الصحيفة أن صلاح الذي يقدر سعره بحوالي 150 مليون يورو لا يتلاءم مع خطط زيدان، الذي يبحث عن التعاقد مع زميله ساديو ماني، مشيرة إلى أن ضم بول بوغبا "مانشستر يونايتد" وإيدين هازارد "تشيلسي"، أيضا من أولويات المدرب الفرنسي.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#محمد صلاح
#ليفربول
#ريال مدريد
#زين الدين زيدان
#فلورنتينو بيريز

من عرب 48

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