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ريال مدريد يحسم صفقة هجومية صربية

تاريخ النشر: 04/06/2019 - 16:24

ريال مدريد يحسم صفقة هجومية صربية
النجم الصربي لوكا يوفيتش (أ ب)
عرب ٤٨

حسم فريق ريال مدريد الإسباني تعاقده مع مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، لوكا يوفيتش، ليرتدي قميصه بدء من الموسم الكروي المقبل.

وأصدر النادي الألماني بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أكد خلاله إتمام انتقال الدولي الصربي إلى الريال.

كما أوضح الريال في بيان آخر أن صاحب الـ21 عامًا سيوقع على عقد لمدة 6 مواسم، لينتهي في 30 حزيران/يونيو 2025.

وأفادت عدة تقارير بأن الصفقة كلفت الريال حوالي 70 مليون يورو، بعد دخول الناديين في مفاوضات دامت عدة أسابيع.

وجذب يوفيتش أنظار مسؤولي ريال مدريد بعد تألقه مع فرانكفورت على مدار عامين، قبل أن يقرر الأخير تفعيل بند خيار الشراء بضمه بعقد دائم من بنفيكا البرتغالي، قبل نهاية الموسم المنصرم.

يذكر أن المهاجم الصربي نجح في تسجيل 17 هدفًا في الدوري الألماني في موسمه الثاني مع فرانكفورت، بالإضافة إلى 10 أهداف أخرى في الدوري الأوروبي.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#ريال مدريد
#لوكا يوفيتش
#آينتراخت فرانكفورت

من عرب 48

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