كريستيانو يعلق على قدوم ساري لتدريب يوفنتوس

أفادت تقارير صحفية، بأن المدرب ماوريسيو ساري بات قريبا من التعاقد مع يوفنتوس الإيطالي، ليقف على رأس الجهاز الفني بدء من الموسم الكروي المقبل.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، إن المدير الفني الإيطالي لا يتمتع بموافقة إدارة يوفنتوس فقط، لكن أيضًا البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم وهداف البيانكونيري، أبدى رغبته في إتمام تلك الصفقة".

وأوضحت الصحيفة أن موافقة رونالدو، على التعاقد مع ساري، تأتي من منطلق أن الأخير يقدر دائمًا مهاجميه، بجانب الكرة الهجومية التي يتميز بها وغزارة الأهداف، وهو ما يرغب الدون في رؤيته بيوفنتوس.

وكان رونالدو قد أبدى غضبه من الطريقة التي لعب بها أليجري، مدرب الفريق السابق، في مباريات عديدة، خاصة أمام نابولي بالدوري الإيطالي، وأياكس أمستردام بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما وصف فريقه بأنه افتقد للشجاعة، بعد توديع منافسات البطولة.