يوفنتوس يخطط لتوجيه صفعة لريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي يخطط لخطف أحد أهداف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن إدارة يوفنتوس تواصلت مع مينو رايولا وكيل أعمال بوغبا، للظفر بخدمات الفرنسي.

وأضافت الشبكة "تم إبلاغ مانشستر يونايتد باهتمام يوفنتوس ببوغبا، وفي انتظار التطورات".

يُذكر أن بوغبا انضم سابقًا ليوفنتوس عام 2012، بعدما فشل في إثبات نفسه مع الشياطين الحمر، وقضى 4 مواسم ناجحة قبل أن يعود مرة أخرى لقلعة "أولد ترافورد" في صفقة قياسية مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.

ومنذ عودته إلى مانشستر يونايتد شارك الدولي الفرنسي في 135 مباراة، ونجح في تسجيل 31 هدفًا، ولازال يتبقى في عقده مع الشياطين الحمر عامين، مع خيار التمديد لعام ثالث.

ويُعد بوغبا أحد أبرز أهداف ريال مدريد في ميركاتو الصيف، لتدعيم خط الوسط بناء على رغبة المدير الفني زين الدين زيدان، وتعاقد يوفنتوس معه سيكون بمثابة الصفعة الثانية بعد التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الصيف الماضي.