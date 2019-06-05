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ريال مدريد يريد بيع إيسكو في الصيف

تاريخ النشر: 05/06/2019 - 12:45

ريال مدريد يريد بيع إيسكو في الصيف
النجم الإسباني إيسكو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن ريال مدريد الإسباني أبدى استعداده لسماع العروض المقدمة من أجل الاستغناء عن لاعبه، إيسكو، رغم عدم رغبة الأخير بالرحيل.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن مسؤولي ريال مدريد أكدوا أن إيسكو متاح للبيع في فترة الانتقالات الصيفية.

ويعتبر موقف إيكسو مخالفًا بشكل كبير عن باقي اللاعبين الذين يرغبون في الرحيل عن مدريد، بسبب موسمه الصعب الذي قضاه في سانتياغو برنابيو، وعدم مشاركته باستمرار مع الفريق.

وشارك إيسكو في عدد قليل من المباريات مع المدير الفني الأسبق جولين لوبيتيجي، قبل أن يختفي تمامًا مع المدرب السابق سانتياغو سولاري، لكنه عاد إلى الصورة مع زين الدين زيدان، وشارك بشكل أساسي في 6 مباريات من أصل 11.

ورغم عدم إعلان أي لاعب رغبته في الرحيل عن ريال مدريد، بما فيهم قائد الفريق سيرجيو راموس، إلا أن مسؤولي الميرينغي سيكونوا مطالبين ببيع لاعبين مهمين، بعد إعلان "يويفا" أن الأندية لن تتمكن من عمل تعاقدات بأكثر من 100 مليون يورو في موسم واحد، دون وجود عائدات بيع.

ومن المتوقع أن يترك ريال مدريد للاعبيه الحرية ما بين البقاء والرحيل، وذلك عقب العودة من عطلاتهم في الأسبوع الثاني من تموز/يوليو المقبل.

وأعلن إيسكو رغبته في البقاء مع ريال مدريد، حيث يرغب في الاستقرار داخل العاصمة، بالإضافة إلى انتظاره مولود جديد من صديقته سارة سالامو.

وارتبط اسم إيسكو بالانتقال إلى أكثر من نادٍ مثل يوفنتوس ومانشستر سيتي.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#إيسكو
#ريال مدريد
#زين الدين زيدان

من عرب 48

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