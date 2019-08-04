ريال مدريد يسابق الزمن لضم دي بيك

ذكرت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد الإسباني تسابق الزمن من أجل ضم لاعب أياكس أمستردام الهولندي، دوني فان دي بيك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن دي بيك اعترف بمفاوضات الميرنغي، ولكن على أرض الواقع توصل ريال مدريد لاتفاق نهائي بالفعل مع اللاعب الهولندي.

وأشارت إلى أن المفاوضات تجري على قدم وساق بين ريال مدريد وأياكس، للاتفاق على قيمة الصفقة، والتي ستكون في حدود 55 مليون يورو.

وأوضحت أن خيار التعاقد مع فان دي بيك يعود إلى النادي، بينما الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يسعى لضم مواطنه بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد.

وكان ريال مدريد قد عرض على زيدان قبل مباريات الإعداد للموسم الجديد اسمين لدعم خط الوسط وهما فان دي بيك وكريستيان إريكسن، نجم توتنهام، لكن المدرب أخبر الإدارة أنه لا يريد سوى بوغبا، وإذا لم ينجح النادي في التعاقد معه فإنه مستعد لخوض الموسم بمجموعة اللاعبين الحالية دون صفقات أخرى.

وكشفت الصحيفة أن مستوى ريال مدريد في المباريات الإعدادية أعطى إنذارًا لإدارة الميرنغي، بأنه يجب التحرك بعيدًا عن وجهة نظر زيدان، وإبرام إحدى الصفقات في خط الوسط.