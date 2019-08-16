نجم ليفربول يهدد بالرحيل هذا الصيف

أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، قد يواجه مشكلة مع أحد نجوم الفريق في الفترة القادمة، بسبب نسبة مشاركاته ورغبته في الحصول على فرصة مناسبة بمباريات الفريق.

وأعلن النجم السويسري، شيردان شاكيري، عن احتمالية رحيله عن "الريدز" خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية، إن بوادر مشكلة تلوح في الأفق قد تظهر ليورغن كلوب، المدير الفني، بعدما أكد شاكيري (27 عامًا) أنه غير سعيد بالجلوس على مقاعد البدلاء.

وبدأ شاكيري 11 مباراة فقط من أصل 38 خاضهم الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي، ولم يشارك في مواجهات مانشستر سيتي ونورويتش وتشيلسي في الموسم الجاري.

وبدأ كلوب في الاعتماد على الثنائي تشامبرلين وأوريجي، في القوام الأساسي للفريق، حيث بدأ الأول يستعيد لياقته كاملة، بعد فترة غياب استمرت عامًا كامل، فيما يعيش الثاني أفضل فتراته، منذ هدفيه في شباك برشلونة الموسم الماضي.

وأخبر شاكيري، مدربه يورغن كلوب، باحتمالية رحيله عن ليفربول هذا الصيف، إذا لم يتحسن الوضع، ويعود للمشاركة.

وقال شاكيري في تصريحات نقلتها "صن": "أشعر بخيبة أمل لأنني غائب عن المشاركة منذ فترة.. لا يوجد لاعب سعيد بجلوسه على مقاعد البدلاء".

وأضاف "أود الحصول على مزيد من وقت اللعب.. أريد تقديم ما لدي في الملعب، ومن ثم الحكم على مستواي".

وعن مفاوضاته مع موناكو وغلطة سراي، قال "ليس لدي أي فكرة عن مصدر هذا الكلام".

وأتم "لا أعرف أي شيء عن العروض من تلك الأندية".

يُذكر أن القيد في أوروبا سيستمر حتى بداية الشهر المقبل، على عكس إنجلترا، التي أغلق فيها باب الانتقالات يوم 8 أغسطس.