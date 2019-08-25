مانشستر سيتي يسحق بورنموث بثلاثية مقابل هدف

فاز فريق مانشستر سيتي على مضيفه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثلاثية مانشستر سيتي كل من اللاعبين سيرجيو أغويرو (هدفان) ورحيم سترلينغ، وفي المقابل سجل هدف بورنموث الوحيد اللاعب هاري ويلسون.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 7 نقاط وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد بورنموث عند 4 نقاط وهو يحتل المركز الحادي عشر.

مجريات المباراة:

البداية كانت جيدة من صاحب الأرض بعدما تخلص كينج من دي بروين قبل أن يسدد في مكان وقوف الحارس البرازيلي إيدرسون بالدقيقة الثانية، ورد سيتي في الدقيقة السابعة عندما تلقى برناردو سيلفا تمريرة من سترلينغ ليسدد كرة ارتطمت بأكي وخرجت ركنية.

وخرج إيدرسون من مرماه لمنع ويلسون من متابعة هجمة مرتدة سرية ليحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 13، قبل أن يفتتح أغويرو التسجيل في الدقيقة 15، بعدما أرسل زينتشينكو كرة نحو منطقة الجزاء حاول دي بروين متابعتها لكنها وصلت إلى أغويرو الذي أكملها بحرفنة في الزاوية السفلى الضيفة.

وتصدى حارس بورنموث أرون رامسدايل لكرة من بعد 8 ياردات فقط سددها برناردو سيلفا في الدقيقة 20، واضطر بورنموث لإجراء تبديل مبكر بعد إصابة دانييلز الذي دخل الشاب هاري ويلسون مكانه، وسيطر إيدرسون على الموقف بعد ركلة ركنية أحدثت دربكة وكادت تصل إلى غير المراقب أكي في الدقيقة 37.

وعزز مانشستر سيتي تقدمه في الدقيقة 43، بعدما مرر دافيد سيلفا كرة مركزة إلى سترلينغ الذي تابعها بقوة في الشباك، لكن الرد جاء سريعا، وبالتحديد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عبر هاري ويلسون الذي نفذ ركلة حرة بإتقان لتعانق الكرة شبك سيتي.

وحرم دفاع بورنموث سترلينغ من إضافة هدف ثان له في الدقيقة 51، وبعدها بدقيقتين فشل كالوم ويلسون في مراوغة الحارس إيدرسون ليضيع فرصة ذهبية للتسجيل، وأجرى سيتي تبديله الأول بإشراك الإسباني رودري مكان غوندوغان.

وأضاف أغويرو الهدف الثاني له في اللقاء بالدقيقة 64، بعدما قابل تمريرة الإسباني سيلفا القصيرة إثر مجهود فردي للأخير، داخل المرمى دون صعوبة.

وأجرى بورنموث تبديلًا مزدوجًا دخل على إثره جوردان أيب ودومينيك سولانكو مكان سميث وكالوم ويلسون، بيد أن اللعب مال للهدوء فعليا، رغم دخول محرز إلى تشكيلة سيتي في الدقيقة 79 مكان برناردو سيلفا، وشهدت اللحظات الأخيرة، المشاركة الأولى للبرتغالي جواو كانسيلو مع سيتي.