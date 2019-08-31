هل يبرم ريال مدريد صفقة نارية في اللحظة الأخيرة؟

نقلت تقارير صحفية، عن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، قوله إن ناديه قد يبرم صفقات من العيار الثقيل قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وذكر زيدان في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الملكي مع فياريال "صفقة في اللحظة الأخيرة؟ حتى يوم الإثنين (آخر أيام الميركاتو بأوروبا) يمكن أن يحدث كل شيء، قنبلة أو قنبلتان، ولكن الشيء المهم هو مباراة الغد".

ويستعد الميرنغي لمواجهة فياريال غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني.

وتابع "قبل أي شيء أريد أن أرسل حب ودعم الفريق بالكامل إلى لويس إنريكي وعائلته، وليس لدي كلمات أخرى لأنه موقف صعب جدًا".

وعن مواجهة فياريال، أوضح "سنلعب وكأنها أهم مباراة هذا الموسم، لأن النقاط مهمة ونريد تقديم لقاء جيد، ولدينا أحاسيس رائعة نريد نقلها لأرض الملعب، وفياريال فريق يمكنه أن يضعك في مأزق في أي وقت لأنه يملك لاعبين جيدين".

وحول رحيل نافاس، أجاب "غدًا سيكون معنا، وحتى نهاية السوق كل شيء ممكن، وأنا أركز على ذلك فقط، وكيلور قد يرحل".

وأضاف "ضم ألفونس أريولا؟ علينا التفكير فقط في مواجهة فياريال غدًا، وسنرى ما سيحدث".

وأوضح "في النهاية أنا فخور جدًا باللاعبين الموجودين معي، لأنهم الأفضل بالنسبة لي، ومرتاح معهم، ولا يمكنني الشكوى وإلا سأقوم بتغيير وظيفتي، وجميع المدربين في العالم يريدون تدريب هذا الفريق".

وعن العلاقة مع الرئيس فلورنتينو بيريز، أجاب "أنا من يتخذ القرارات في الملعب، وعلاقتي معه جيدة جدًا دائمًا، فهو من أتى بي إلى هنا لألعب ولن أنسى ذلك أبدًا، ولا يجب علي توضيح أي شيء حول علاقتي معه، وما يُقال في الخارج لا أستطيع السيطرة عليه".

وحول موقف إيدين هازارد، أوضح "يمكنه السفر لمنتخب بلاده، لكن لا يمكنه اللعب معنا ويعرف ذلك، وآمل له كل خير وللمنتخب البلجيكي كذلك".

وأردف "لعنة الإصابات؟ لا يمكنني أن أكون سعيدًا برؤية إصابات اللاعبين، لكن لسوء الحظ تحدث هذه الأشياء مع الكثير من الفرق، وآمل أن أستعيد بسرعة كل اللاعبين".

واختتم بالحديث عن مواجهة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال "إنه فريق تنافسي للغاية، على الرغم من الإصابات التي لديه، وستكون بداية مُعقدة ورائعة بالطبع".