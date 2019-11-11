مدرب يوفنتوس: كريستيانو ليس في أفضل حالاته

ذكر مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماوريسيو ساري، أن نجم فريقه كريستيانو رونالدو ليس في أفضل حالاته، وذلك عقب استبداله بالدقيقة 55 خلال مواجهة آيه سي ميلان، التي حسمها حامل لقب الكالتشيو (1-0)، ضمن أحداث الجولة الـ12 من الدوري.

وخرج رونالدو إلى غرفة الملابس، عقب استبداله مباشرة، كما غادر الملعب تمامًا في الدقيقة 87 من المباراة.

وقال ساري، في تصريحات لقناة "سكاي سبورتس": "يجب أن نشكر رونالدو، لأنه قدم تضحيات من أجل البقاء هنا هذه الليلة، رغم صعوبة الموقف.. لقد بذل كل ما في وسعه، لكنني رأيت أنه ليس على ما يرام، وأعتقد أنه كان من الأفضل استبداله".

وأضاف "من الطبيعي أن يغضب اللاعب عند مغادرته للملعب، خاصة إذا كان يعمل بجد.. في الشهر الماضي، عانى من مشكلة بسيطة في الركبة".

وتابع "لقد تلقى ضربة في التدريبات، تسببت في إصابة بالرباط الجانبي.. وعندما يتدرب أو يلعب بقوة تجعله الإصابة غير متوازن، وهذا يعرضه لإصابة في عضلات الساق والفخذ".

وواصل ساري "هذا يؤثر على أدائه، هو ليس في أفضل حالاته بالوقت الحالي.. سيكون لدى جميع اللاعبين الذين يحاولون بذل قصارى جهدهم، ما لا يقل عن 5 دقائق من الغضب والانزعاج، عندما يتم استبدالهم، لكن المدرب سيكون أكثر قلقًا بشكل عام".

وعن المباراة، قال "لقد أحببت روح الفريق، لكن علينا أن نتحسن من حيث الجودة، لأننا ارتكبنا الكثير من الأخطاء، وفقدنا الكرة بثمن بخس، وفتحنا المساحات أمام ميلان".

وأردف "ميلان كانت لديه تسديدات على المرمى، لكن مجهوداتهم كانت من خارج منطقة الجزاء تقريبًا.. ميلان لديه جودة مذهلة في التمريرات، لقد لعبوا بأفضل مستوياتهم هذا الموسم، ولديهم مدرب قوي".

وختم ساري، بقوله "هيغواين لا يسجل بنفس القدر الذي كان يسجل به في الماضي، لكنه يعمل بقوة لمساعدة الدفاع، ويتحد بشكل أفضل مع زملائه، ودائمًا جاهز لصناعة الأهداف".