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رسميا: الإعلان عن توقيت مباراة الكلاسيكو

تاريخ النشر: 13/11/2019 - 15:32

رسميا: الإعلان عن توقيت مباراة الكلاسيكو
راموس وميسي (أ ب)
عرب ٤٨

حددت رابطة الدوري الإسباني، توقيتا لمباراة الكلاسيكو بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد، المؤجلة ضمن أحداث الجولة العاشرة من الدوري.

وقال البيان الرسمي باسم رابطة الليغا، الذي نُشر عبر حسابهم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن لقاء الكلاسيكو سيُقام يوم 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا (العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة).

يُذكر أن اللقاء كان من المقرر إقامته 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي في معقل البارسا "الكامب نو"، لكن تم تأجيله بسبب المظاهرات السياسية في إقليم كاتالونيا، واتفق الناديان على تأجيل المباراة لشهر كانون الأول/ديسمبر.

وحاولت رابطة الليغا، إقامة المباراة في توقيت مبكر، من أجل السماح للمتابعين من دول شرق قارة آسيا لمتابعة المباراة، لكن فشلت محاولاتها، لتقام المباراة في المساء.


#برشلونة
#ريال مدريد
#كلاسيكو
#الدوري الإسباني

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