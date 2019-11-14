  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

رباعية نظيفة لمنتخب السودان على ساوتومي وبرينسيبي

تاريخ النشر: 14/11/2019 - 10:15

رباعية نظيفة لمنتخب السودان على ساوتومي وبرينسيبي
منتخب السودان (صورة أرشيفية)
عرب ٤٨

سحق منتخب السودان ضيفه ساوتومي وبرينسيبي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الهلال، في افتتاح مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون.

واستطاع منتخب السودان من افتتاح التهديف في وقت مبكر من عمر المباراة، وتحديدا عبر رمضان عجب في الدقيقة السابعة، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، أضاف أحمد حامد التش الهدف الثاني، ليمنح "صقور الجديان" نتيجة مثالية مع نهاية النصف الأول من المباراة.

وتواصلت في الشوط الثاني، سيطرة أصحاب الأرض، وتمكنوا من تعزيز النتيجة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 62، بعدما حوّل لاعب ساوتومي وبرينسيبي، غورداو ديوغو الكرة بالخطأ نحو مرمى فريقه، وختم محمد الرشيد أهداف المباراة في الدقيقة 76.

وكان بإمكان لاعبي المنتخب السوداني، بطل أفريقيا عام 1970، تسجيل المزيد من الأهداف لولا أنهم لجأوا إلى الاستعراض في الكثير من الأحيان بعد اطمئنانهم على نتيجة المباراة.

وحصد منتخب السودان، بهذه النتيجة، أول 3 نقاط في مشواره بالتصفيات، ليتصدر مجموعته، حيث يلعب "صقور الجديان" في المجموعة الثالثة، والتي تعد من المجموعات النارية، والتي تضم أيضا منتخبي غانا وجنوب أفريقيا، في انتظار ما ستسفر عنه مباراة المنتخبين التي تقام في وقت لاحق.

هذا، ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السوداني في الجولة المقبلة مع مضيفه منتخب جنوب أفريقيا، الأسبوع المقبل، في لقاء لا يخلو من الإثارة.

 


#رياضة عالمية
#كرة قدم
#منتخب السودان
#كأس أمم أفريقيا
#ساوتومي وبرينسيبي

حوارات

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء
د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء

2019-10-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ليون يسعى لاستعادة بنزيمة
ليون يسعى لاستعادة بنزيمة

2019-11-13

كريستيانو يفكر في العودة إلى ريال مدريد
كريستيانو يفكر في العودة إلى ريال مدريد

2019-11-13

هل يعود غوارديولا لتدريب بايرن ميونخ؟
هل يعود غوارديولا لتدريب بايرن ميونخ؟

2019-11-13

الأكثر قراءة

ساعات حاسمة لمساعي

ساعات حاسمة لمساعي "التهدئة".. جهود تُبذل في القاهرة

2019-11-13
بينيت يهدد باغتيال قياديين فلسطينيين

بينيت يهدد باغتيال قياديين فلسطينيين

2019-11-13
زياد النخالة: هذه شروطنا لوقف إطلاق النار

زياد النخالة: هذه شروطنا لوقف إطلاق النار

2019-11-13
تحليلات إسرائيلية: تصعيد أوسع مرتبط بقرار حماس

تحليلات إسرائيلية: تصعيد أوسع مرتبط بقرار حماس

2019-11-13
مصرع شابين في حادث طرق قرب اللد

مصرع شابين في حادث طرق قرب اللد

2019-11-13