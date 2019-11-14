رباعية نظيفة لمنتخب السودان على ساوتومي وبرينسيبي

سحق منتخب السودان ضيفه ساوتومي وبرينسيبي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الهلال، في افتتاح مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون.

واستطاع منتخب السودان من افتتاح التهديف في وقت مبكر من عمر المباراة، وتحديدا عبر رمضان عجب في الدقيقة السابعة، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، أضاف أحمد حامد التش الهدف الثاني، ليمنح "صقور الجديان" نتيجة مثالية مع نهاية النصف الأول من المباراة.

وتواصلت في الشوط الثاني، سيطرة أصحاب الأرض، وتمكنوا من تعزيز النتيجة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 62، بعدما حوّل لاعب ساوتومي وبرينسيبي، غورداو ديوغو الكرة بالخطأ نحو مرمى فريقه، وختم محمد الرشيد أهداف المباراة في الدقيقة 76.

وكان بإمكان لاعبي المنتخب السوداني، بطل أفريقيا عام 1970، تسجيل المزيد من الأهداف لولا أنهم لجأوا إلى الاستعراض في الكثير من الأحيان بعد اطمئنانهم على نتيجة المباراة.

وحصد منتخب السودان، بهذه النتيجة، أول 3 نقاط في مشواره بالتصفيات، ليتصدر مجموعته، حيث يلعب "صقور الجديان" في المجموعة الثالثة، والتي تعد من المجموعات النارية، والتي تضم أيضا منتخبي غانا وجنوب أفريقيا، في انتظار ما ستسفر عنه مباراة المنتخبين التي تقام في وقت لاحق.

هذا، ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السوداني في الجولة المقبلة مع مضيفه منتخب جنوب أفريقيا، الأسبوع المقبل، في لقاء لا يخلو من الإثارة.